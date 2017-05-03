Городская дума приняла решение заасфальтировать в этом году 13 участков городских улиц с грунтовым покрытием.

Общая длина участков улиц, которые будут заасфальтированы, составляет 6443 метра. Предусмотрены дополнительные работы по озеленению этих участков. Работы проведет компания Binders, а начнутся они в середине мая. В общей сложности, расходы на работы составят 949 тысяч евро. Для этого будет взят еще один займ в размере 712 405 евро, а еще 237 469 евро городская дума предоставит из собственных средств. Улицы, которые покроют асфальтом, находятся в районах частной застройки в различных районах города.



В социальных сетях по поводу решения думы поднялась весьма бурная дискуссия. Конечно, за жителей окрестных домов, с которыми граничат участки улиц, где проведут работы, можно порадоваться. Но. Всего 6 километров на весь город в середине мая - это больше похоже на предвыборную акцию думы, нежели на планомерную работу по реализации намеченного плана.



Кроме того, жители высказывают недоумение по поводу явно высокой цены за работы. Так ли уж необходимы эти работы в районах частной застройки, тогда как улицы с куда как более интенсивным движением нуждаются в ремонте, многие - в капитальном. И в третьих, о чем уже сообщала "Наша". Нынешний состав думы чрезвычайно активно привлекает кредитные ресурсы в Госкассе. И хотя проценты по ним небольшие, однако, общая сумма займов уже превысила бюджет города. Стоит ли продолжать такую практику, и как планируется отдавать взятые деньги?