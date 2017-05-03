Каждый житель Даугавпилса относится к городу с особым трепетом, радуясь за его успехи и воспринимая его провалы как личное поражение. И, конечно, выходя на финишную прямую, в ожидании перемен, жители Даугавпилса активно анализируют ситуацию и те итоги, к которым город пришел за последние 4 года. И, как ни странно, видимые итоги кардинально расходятся с тем, что пропагандирует руководство города.

Так, по словам руководителя Даугавпилсского самоуправления Яниса Лачплесиса, жизнь в Даугавпилсе обрела стабильность, люди возвращаются, появляются новые рабочие места, объем работ существенно вырос по сравнению с предыдущим периодом. И вообще, Даугавпилс один из самых развитых городов Латвии, именно по этой причине он получает такое маленькое финансирование по сравнению с другими самоуправлениями.



Правда, на фоне официальных данных, слова Яниса Лачплесиса выглядят, мягко говоря, неубедительно.



Данные министерств и госструктур с треском разбивают мифы руководства города о стабильности и процветании. Так, по индексу развития Даугавпилс находится на позорном 118 месте из 119 самоуправлений Латвии. Держит он уверенное лидерство и по уровню безработицы. Долги города растут немыслимыми темпами, и на сегодняшний день приближаются к размерам годового бюджета Даугавпилса. Зато на фоне всего этого руководство города за 4 года позволило себе роскошь увеличить штат думы практически вполовину, еще больше обременив карманы горожан. Вот с такими итогами Даугавпилс завершает четырехлетний период правления нынешней думы.



И, конечно, горожане не могут смотреть на этот беспредел равнодушно. Свое мнение о ситуации в городе и об ожиданиях даугавпилчан высказали активисты микрорайона Крыжи.



Верните нам детей! - с первых минут зазвучало призывом к власти. «Почему мы должны отпускать куда-то детей, если можно здесь работать? Дайте нам работу!». Жители также отмечают, что уже много лет подряд количество вакансий не увеличивается, а наоборот уменьшается. «Об этой думе не могу сказать ничего хорошего! Депутатам надо наконец заняться настоящими делами. Нам надо думу, которая будет думать о своих жителях!» - возмущаются люди, добавляя, что народные избранники должны нести ответственность за то, что происходит: и за массовый отъезд молодежи, и за безработицу, с которой они только на словах борются, и за то, что безысходность и депрессивное состояние города часто доводит людей до алкоголизма. «Как был город разрухи, так и стоит» - подытожила одна из жительниц.



Сравнивая мнение жителей Даугавпилса с позицией руководства города, возникает острое противоречие, при котором реальность действующей власти никак не пересекается с реальностью простых жителей города. Иными словами - Сытый голодного не разумеет.