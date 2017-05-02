В повестке дня нет вопроса автоматического присвоения гражданства родившимся в независимой Латвии детям неграждан, заявила министр культуры Латвии Даце Мелбарде. Об этом она сказала в эфире телеканала LNT в передаче "900 секунд", пишет Skaties.lv.

Также Мелбарде добавила, что за продвижение этого проекта, предложенного Канцелярией президента Латвии, ответственна сама канцелярия.



С начала процесса натурализации 1 февраля 1995 года латвийское гражданство было предоставлено 144 515 людям.