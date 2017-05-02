5 мая в 8.15 в конференцзале Даугавпилсской региональной больницы поздравят с высокой наградой доктора М. Ратиани. Орденский капитул 31 марта постановил наградить за заслуги перед Латвией орденом Трех звезд четвертой степени руководителя отделения онкохирургии Даугавпилсской региональной больницы Мурмана Ратиани.

Саму награду врач получит 3 мая в Риге. Решение о награждении 67 жителей Латвии государственными наградами за особый вклад на благо страны было принято в преддверии 4 мая – Дня восстановления независимости Латвийской Республики.