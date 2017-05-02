С1 мая практически все электронные заявки в Регистр предприятий можно будет подавать, только используя интернет-портал Latvija.lv, и коммерсантам нужно с этим считаться, сообщает Latvijas Radio.

Это требование не будет относиться лишь к ситуациям, когда в регистр необходимо подать документы в связи с реорганизацией предприятия, а также документы подписанные за границей надежной электронной подписью. В этих двух случаях документы по-прежнему будут приниматься также по электронной почте.



В тех же случаях, когда для конкретной заявки существует форма прямого обращения на портале Latvijas.lv – предприниматели обязаны будут использовать ее, и только ее.



Представитель Регистра предприятий Байба Дановска пояснила: это делается потому, что «приоритет для канала э-услуг отвечает развитию таких услуг в государстве в целом».



Использование одного канала для предоставления документации также делает процедуры проще и эффективнее, отметила она. Так, многие клиенты РП активно пользовались э-почтой – но портал Latvija.lv сразу уточняет, какие именно документы им необходимо представить, а это сокращает число ошибок и к тому же позволяет точно узнать, какую сумму нужно уплатить.