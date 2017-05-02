Скандальной оказалась нынешняя дума. Если вспомнить, то каждый год из ее существования был наполнен какими-то всплесками, которые городские власти изо всех сил пытались заретушировать, спустить на тормозах, но оттого они только набирали силу.

2013-й. Сам год прихода к власти нынешнего состава думы был удивительным. Как проходили сами выборы, вмешательство KNABа, арест вице-мэра Вячеслава Ширякова - кто помнит, его арестовали в разгар предвыборной кампании, распустив слухи о некой взятке, а сразу же после выборов - отпустили. Совсем недавно были озвучены и стали понятны причины задержания - это близость руководства "Латгальской партии" и связанных с ним предпринимателей к высшим должностным лицам KNAB и партии "Единство", в частности. Административным ресурсом пользовались без зазрения совести.



Про предвыборные обещания, которые давали щедро весной 2013-го года все кому не лень, тоже предпочитают не вспоминать нынешние обитатели городской думы. Уж как критиковали предыдущего мэра, как ни склоняли за все ошибки, да только ошибки эти, и просчеты, повторили в гораздо более крупном размере.



Не успели разделить посты и кресла, как первый скандал в думе - человек, состоявший на службе в Комитете госбезопасности СССР оказался депутатом думы от "Латгальской партии". Понятно, что дела давно минувших дней, но этот случай еще раз доказывает, что закон на прошлых выборах применялся очень избирательно.



2014-й год Даугавпилс отметил скандалом, прославившим его на всю Латвию - мусорный коллапс, который произошел в результате конкурса, проведенного мэром Янисом Лачплесисом, вице-мэром Петерисом Дзалбе и иже с ними. Из-за отвратительной организации процесса смены операторов, да и к конкурсу имелись вопросы, город оказался в середине лета в буквальном смысле, заваленным горами мусора. А в республиканских СМИ приобрел недобрую славу "мусорной столицы Латвии".



Параллельно продолжался еще один скандал - трамвайный конкурс. Точнее - череда скандалов - ведь трамваи в Даугавпилсе пытались заменить уже давно. Провели конкурс, заказали, затем - отменили и нашли нового поставщика. В Думе говорили, что белорусский завод не справился с заказом. Хотя, там пытались привезти трамваи вовремя, но самоуправление почему-то отказывалось их принимать. Сейчас, кстати, история повторяется. Белорусский завод выставил самые выгодные цены.



Даугавпилсский "Локомотив" предложил свой вариант - для этого предприятия, кстати, трамвайный конкурс это вопрос жизни и смерти, без преувеличения, учитывая, в какой ситуации оказалось предприятия после валютных колебаний 2014 года. Но, судя по всему, дума переиграет конкурс и отдаст победу в принудительном порядке заранее выбранному победителю.



Хваленая "безоппозиционная" дума, которой так гордился мэр, щедро раздав места и должности всем или почти всем приближегным лицам, просуществовала недолго. В истории Даугавпилса, пожалуй, еще не было такого количества депутатов, которые за время полномочий одной-единственной думы либо вообще сложили мандаты и вышли из состава депутатов, либо покинули свои должности и ушли в оппозицию. Кризис доверия к власти, как видно, свойственен не только избирателям.



Все эти процессы сопровождались большим количеством не столь громких, но, все-таки, очень показательных скандалов: то выкупили здание на деньги бюджета и не посчитали расходы, то потратили тысячи на разработку проекта будущего стадиона, а потом выяснили, что еврофинансирование под проект не получить, то проводили полуфиктивные конкурсы, где победы неизбежно одерживали фирмы, которые абсолютно не подходили по условиям конкурса, однако, были связаны с приближенными к власти лицами.



Логическую черту под этим четырехлетним безобразием подвели сенсационные заявления, сделанные в Даугавпилса и Риге в начале этого года. Версии о причинах появления нынешнего мэра на этой должности. Версии о причинах убийства вице-мэра Г.Немцова. Версии о роли, которую играет в политике и экономике Даугавпилса группа региональных олигархов.



Такая череда скандалов, конечно, не мотивирует избирателей пойти на избирательные участки. Радует только то, что пришедшие, можно надеяться, хотя бы на этот раз, по достоинству оценят очередные предвыборные обещания политиков нынешнего состава думы.