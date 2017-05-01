30 апреля в нашеи городе прошел полумарафон, участие в котором приняли более 2000 бегунов разных возрастов. Бежали все: от мала до велика. Участие в забеге приняли как даугавпилчане, так и жители других латвийских городов, а также гости из разных стран.

Победителем на основной – полумарафонской дистанции (21,0975 км) - стал даугавпилчанин Дмитрий Юркевич. Его результат – 1:06:47 часа. Всего полумарафонскую дистанцию преодолело 402 бегуна. В числе победителей на дистанции 10 км были: до 20 лет - Анна-Мария Петракова – 1 место (0:46:35 миса), Кирилл Матюхин – 3 место (0:38:16 часа); в группе 40+ Александр Зиль занял 3 место (0:40;25 часа); а в группе 60+ бронзовую медаль выиграл Юрий Столяров (0:47:21 часа). На дистанции 5 км Виктория Поповичева заняла третье место (0:25:30 часа), а Данила Прощенко вторе (0:21:29 часа), в группе VTB третьим финишировал Петр Голубев. Победителями в нордической ходьбе стали Жанна Васильева – 1 место (0:31:00 часа) и Олеся Силова – 2 место (0:38:34 часа).

