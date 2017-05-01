На заседании городской думы принято решение о софинансировании со стороны самоуправления проектов общественных организаций, которые те будут воплощать в жизнь в течение года.

Ассоциация молодых ученых Даугавпилсского университета предлагает использовать обсерваторию для того, чтобы заинтересовать горожан астрономией. Они намерены проводить вечера под названием «Звездное небо над Даугавпилсом». А общество «Laimīgi bērni un vecāki» предлагает сразу несколько проектов – школу для будущих мамочек, занятия по подготовке детей к детскому саду и другие. Именно это общество в свое время выступило с инициативой на Празднике города проводить Парад колясок.

В общей сложности было подано около 140 предложений, 116 из них поддержаны.