Депутаты Сейма не исключают, что в будущем вновь может быть актуализирован вопрос о правах участвовать в муниципальных выборах людей, работающих в соответствующем самоуправлении.

Парламент поданный депутатами законопроект передал на рассмотрение комиссиям, но дальше этого он не продвинулся. В качестве главного аргумента, почему законопроект не был передан на рассмотрение в Сейм в первом чтении, отмечалось, что Служба государственных доходов не сможет предоставить информацию о том, где каждый конкретный человек работает.



В качестве примера был упомянут супермаркет "Maxima", чей юридический адрес находится в Кекаве, а магазины расположены по всей Латвии.



Как заявило юридическое бюро Сейма, следует в принципе определиться, возможно ли вообще проконтролировать данные о занятости. Кроме того, предоставление права голосовать работающим в конкретном самоуправлении стало бы возможностью для широких интерпретаций и манипулирования электоратом, что недопустимо, заявили парламентские юристы.