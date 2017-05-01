Сегодня, 1 мая, в 16.00 в Центре Латышской Культуры (ул. Ригас, 22) состоится открытие VIII фестиваля польского фольклора «Польский фольклор в Латгалии».

2 мая, в День Польского Флага, в 11:30 по улице Ригас, от железнодорожного вокзала до костела Св. Петра в оковах, в ярких польских костюмах пройдут участники фестиваля, которых в этом году будет порядка 120 человек. В костеле состоится богослужение за участников фестиваля и за всех поляков, живущих за пределами Польши, рассеянных по миру, но не забывающих о своих корнях. После окончания мессы, в 13:30, горожан приглашаем на площадь Виенибас, где состоится концерт гостей фестиваля.

3 мая пройдет под знаком улицы Варшавской, которая появилась в нашем городе в ХIX веке. Уже в 30-е годы двадцатого столетия даугавпилсские поляки положили начало доброй традиции праздновать день улицы Варшавской. Современные поляки возобновили традицию праздника лишь во второй половине 90-х прошлого века и сегодня это одно из любимых и ожидаемых событий. В 11:00 на Слободке местные поляки и польские творческие коллективы торжественно возложат цветы к Кресту, вознесенному в память о польских солдатах, погибших в сражениях за независимость Латвии. После этого по улице Варшавской пройдет шествие, в котором примут участие школьники, студенты, фольклорные коллективы, а также все желающие.

В то же самое время на улице Варшавской будет сниматься видеоклип, посвященный 100-летию Латвии. Идея состоит в том, что молодые люди разных национальностей в своих национальных костюмах на протяжении всей улицы, построившись цепочкой, будут передавать из рук в руки Латвийский флаг. Так символично авторы идеи хотят подчеркнуть, что Даугавпилс является уникальным многонациональным городом, а улица Варшавская является одной из объединяющих улиц, на которой располагаются Польский и Русский дома, здание польской гимназии и здание бывшей белорусской гимназии. На улице Варшавской находятся учебные заведения, где учатся как будущие медики, так и автомеханики, системные администраторы, работники железной дороги. Все, кто живет, учится и трудится на Варшавской, – это люди разных национальностей, но практически все они являются жителями Даугавпилса и гражданами Латвии.

После окончания шествия и съемок видеоклипа, в здании польской гимназии им. Ю.Пилсудского (ул. Марияс 1) состоится закрытие VIII фестиваля польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии». В заключительном концерте выступят польские фольклорные коллективы из Литвы, Латвии и Польши.

Организаторами майских мероприятий являются Центр польской культуры, Даугавпилсское отделение Союза поляков Латвии Promień, польская гимназия им. Ю. Пилсудского при поддержке Даугавпилсского самоуправления, Фонда «Помощи Полякам за Границей», Министерства Культуры Латвии и центра поддержки негосударственных организаций, а также польского посольства в Риге.