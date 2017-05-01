Более половины латвийцев считают, что об их материальном обеспечении в старости должно позаботиться государство, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS.

С тем, что об обеспеченной старости должен позаботиться сам человек, полностью согласны 10% опрошенных, скорее согласны — 20%.



В свою очередь совершенно с этим утверждением не согласны 30%, а скорее не согласны — 34% респондентов.



Еще 5% опрошенных не могли сформулировать ответ на этот вопрос.