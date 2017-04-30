У 54% зарегистрированных молодых безработных в возрасте от 15 до 29 лет — недостаточный уровень образования, т.е уровень средней школы или ниже, сообщает LETA со ссылкой на доклад Министерства благосостояния о реализации программы «Молодежная гарантия». Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель значительно выше — 62%.
Как отмечает Минблаг, отсутствие достаточного образования является одной из основных причин высокой безработицы среди молодежи. Низкий уровень образования способствует уязвимости молодежи на рынке труда и увеличивает риск ее дискриминации. Опыт Госагентства занятости и Госинспекции по труду свидетельствует, что молодые люди, окончившие только основную школу, часто не знают правовых аспектов трудовых отношений, поэтому подвергаются высокому риску нелегальной занятости.
В то же время молодым безработным, которые имеют образование или квалификацию, иногда не хватает опыта предыдущей работы и необходимых навыков, которые требуются на рынке труда.
Статистика показывает, что у 22% молодых безработных не было предыдущего опыта работы, а 78% молодых людей имели лишь опыт малоквалифицированной работы.
Кроме того, Минблаг указывает, что не все молодые люди имеют навыки поиска работы и использования информации о востребованных на рынке труда навыках, профессиях и вакансиях. Проведенное Министерством образования и науки исследование «Мониторинг молодежной политики 2015» показало — только 18% опрошенных молодых людей воспользовались консультациями по вопросам карьеры, чтобы получить дополнительную информацию о тенденциях на рынке труда.
Латвия после 2018 года больше не будет получать средства ЕС по программе «Молодежная гарантия».
Латвия больше не укладывается в показатели, предусматривающие выделение этой поддержки: безработица среди молодежи в стране ниже средней в ЕС, сообщил на заседании правительства министр благосостояния Янис Рейрс. Например, в странах юга Европы она составляет 40%, есть страны, где безработица среди молодежи достигает даже 68%.
В период 2014-2018 гг. Латвия получает средства по этой программе потому, что в 2012 году молодежная безработица в стране превышала 25% и составляла 28,5%. В 2015 году программа заработала в полном объеме. Безработица среди молодежи снизилась до 16,8%. В октябре 2015 года Rus.Lsm.lv писал, что половина молодых людей, числившихся безработными на начало года, были трудоустроены.
Из 20 стран, которые получали финансирование по программе «Молодежная гарантия» с 2014 года, после 2018 года в помощи отказано шести странам. Кроме Латвии, это Чехия, Ирландия, Литва, Словения и Швеция.
Всего по программе «Молодежная гарантия» Латвия получила в 2014-2018 гг. более 70 млн евро, сообщает LETA.
В прошлом году в Латвии 44 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не учились и не работали. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 18% меньше, чем в 2015 году.
Динамика численности населения Латвии
в 5-летних возрастных группах, % от уровня 1996. г.
Судя по данным ЦСУ, именно молодежь сильнее всего подвержена миграции. Так, с 1996 по 2016 год численность латвийцев 1987-1991 годов рождения сократилась на 24%, причем основное — сразу на 12 процентных пунктов — уменьшение пришлось на последний пятилетний период, с 2011-го по 2016-й (в начале этого периода самым молодым членам группы было 20 лет, самым старшим — 24 года). Аналогичные показатели для людей 1992-1996 годов рождения — 15% за 20 лет и 7 пунктов за последние 5 лет: в 2011 году самые старшие члены группы достигли возраста 19 лет и, видимо, начали уезжать.
Вторая — помимо массовой эмиграции — и последняя причина, которой можно объяснить сокращение населения — смертность. Однако, к счастью, у молодой части населения она мала: согласно ЦСУ, за, например, 2015 год число латвийцев, умерших в возрасте 20-34 года, составило менее 500, при том, общая численность этой возрастной группы превышала 390 тысяч.
За прошлый, 2016 год, население Латвии уменьшилось на 16 тыс. человек. такая тенденция — сокращение численности населения в среднем на 1% в год — наблюдается как минимум с конца 1990-х годов. Ее «поддерживают» два приблизительно одинаковых по силе фактора: превышение смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. Так, с 1995 до 2014 года население страны сократилось на одну пятую, с 2,5 млн. до 2 млн, и большая смертность и малая рождаемость «ответственны» лишь за 224,7 тыс. потерянных жителей. Например, в 2015-м картина выглядела следующим образом: смертность выражено обгоняла рождаемость (28,5 тыс. умерших и 22 тыс. новорожденных), а эмиграция — иммиграцию (20,1 тыс. уехавших и 9,5 тыс. приехавших).
В то же время молодым безработным, которые имеют образование или квалификацию, иногда не хватает опыта предыдущей работы и необходимых навыков, которые требуются на рынке труда.
Статистика показывает, что у 22% молодых безработных не было предыдущего опыта работы, а 78% молодых людей имели лишь опыт малоквалифицированной работы.
Кроме того, Минблаг указывает, что не все молодые люди имеют навыки поиска работы и использования информации о востребованных на рынке труда навыках, профессиях и вакансиях. Проведенное Министерством образования и науки исследование «Мониторинг молодежной политики 2015» показало — только 18% опрошенных молодых людей воспользовались консультациями по вопросам карьеры, чтобы получить дополнительную информацию о тенденциях на рынке труда.
Латвия после 2018 года больше не будет получать средства ЕС по программе «Молодежная гарантия».
Латвия больше не укладывается в показатели, предусматривающие выделение этой поддержки: безработица среди молодежи в стране ниже средней в ЕС, сообщил на заседании правительства министр благосостояния Янис Рейрс. Например, в странах юга Европы она составляет 40%, есть страны, где безработица среди молодежи достигает даже 68%.
В период 2014-2018 гг. Латвия получает средства по этой программе потому, что в 2012 году молодежная безработица в стране превышала 25% и составляла 28,5%. В 2015 году программа заработала в полном объеме. Безработица среди молодежи снизилась до 16,8%. В октябре 2015 года Rus.Lsm.lv писал, что половина молодых людей, числившихся безработными на начало года, были трудоустроены.
Из 20 стран, которые получали финансирование по программе «Молодежная гарантия» с 2014 года, после 2018 года в помощи отказано шести странам. Кроме Латвии, это Чехия, Ирландия, Литва, Словения и Швеция.
Всего по программе «Молодежная гарантия» Латвия получила в 2014-2018 гг. более 70 млн евро, сообщает LETA.
В прошлом году в Латвии 44 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не учились и не работали. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 18% меньше, чем в 2015 году.
Динамика численности населения Латвии
в 5-летних возрастных группах, % от уровня 1996. г.
Судя по данным ЦСУ, именно молодежь сильнее всего подвержена миграции. Так, с 1996 по 2016 год численность латвийцев 1987-1991 годов рождения сократилась на 24%, причем основное — сразу на 12 процентных пунктов — уменьшение пришлось на последний пятилетний период, с 2011-го по 2016-й (в начале этого периода самым молодым членам группы было 20 лет, самым старшим — 24 года). Аналогичные показатели для людей 1992-1996 годов рождения — 15% за 20 лет и 7 пунктов за последние 5 лет: в 2011 году самые старшие члены группы достигли возраста 19 лет и, видимо, начали уезжать.
Вторая — помимо массовой эмиграции — и последняя причина, которой можно объяснить сокращение населения — смертность. Однако, к счастью, у молодой части населения она мала: согласно ЦСУ, за, например, 2015 год число латвийцев, умерших в возрасте 20-34 года, составило менее 500, при том, общая численность этой возрастной группы превышала 390 тысяч.
За прошлый, 2016 год, население Латвии уменьшилось на 16 тыс. человек. такая тенденция — сокращение численности населения в среднем на 1% в год — наблюдается как минимум с конца 1990-х годов. Ее «поддерживают» два приблизительно одинаковых по силе фактора: превышение смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. Так, с 1995 до 2014 года население страны сократилось на одну пятую, с 2,5 млн. до 2 млн, и большая смертность и малая рождаемость «ответственны» лишь за 224,7 тыс. потерянных жителей. Например, в 2015-м картина выглядела следующим образом: смертность выражено обгоняла рождаемость (28,5 тыс. умерших и 22 тыс. новорожденных), а эмиграция — иммиграцию (20,1 тыс. уехавших и 9,5 тыс. приехавших).
А необразованность - это когда нет образования.Пусть лабатые начальники свои графики немцам покажут - там только 27% населения с высшим образованием, а безработица - ТРИ ПРОЦЕНТА !