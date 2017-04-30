28 апреля медики оказали помощь девочке и двум мальчикам, которые отравились алкоголем, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

В Рижском регионе полиция передала на попечение медиков подростков 15 и 16 лет, которые находились в состоянии опьянения.



А в Латгалии работники полиции заметили лежащей во дворе одного из домов 12-летнюю девочку, у которой констатировано отравление алкоголем. В стабильном состоянии она доставлена в больницу.



В целом за прошедшие сутки медики СНМП выезжали на 1191 вызов, в том числе 193 были связаны с травмами.