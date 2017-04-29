Уже 30 апреля первый раз в Даугавпилсе пройдет полумарафон. Забег организуют спортивный клуб” Sport Lat” совместно с обществом „Skrien Latvija” и Даугавпилсской городской думой. Отметим, что по всей Латвии подобные соревнования проходят уже третий год подряд, и с каждым разом городов-участников становится все больше. В этом году забег пройдет в Лиепае, Резекне, Даугавпилсе, Вентспилсе, Кулдиге, Валмиере и Сигулде.

На участие в полумарафоне на разные дистанции подали заявки более 2000 человек. Напомним, что побегут не только даугавпилчане и жители других городов Латвии, но и гости из США, Эстонии, Белоруссии, России, Греции, Литвы и Великобритании.

Дистанции предусмотрены для разного уровня физической подготовки: полумарафон – чуть более 21 километра, забеги на 10.5 и 5,5 километра, особая дистанция для детей и любителей нордической ходьбы.