На днях на одном из местных интернет-порталов появилась статья о происшествии в одном из городских магазинов, неожиданно вызвавший острые дискуссии на просторах интернета. Случай казалось бы пустяковый и совершенно обыденный - двухлетний малыш, стоя с мамой в очереди в кассу, взял с нижней полочки и съел "Киндер-сюрприз". За лакомство маме пришлось, естественно, заплатить. Беда в том, что делая покупки на последние 5 евро перед зарплатой, сладость не входила в список покупок, и на нее банально не оставалось денег. В результате женщине пришлось отказаться от одной из покупок (в данном случае сахара), чтобы оплатить шоколад, который случайно съел ребенок. Таких историй на самом деле сотни. И на них не обращают внимания. Но когда это последние деньги, а до зарплаты два дня, ситуация расстраивает. Женщина в отчаянии написала в одно из местных СМИ:

«Почему в магазинах киндер-сюрпризы размещены на полках в доступных детям местах? Такое ощущение, что их специально так ставят, чтобы дети могли их достать и не оставить родителям выбора – покупать или нет! Что делать, если мой ребенок съел киндер, пока я рассчитывалась в кассе?



«Поясню ситуацию – моему сыну 2 года, еще не разговаривает, объяснить ему, что у меня в канун зарплаты нет денег, очень сложно. Не брать его в магазин не могу – работаю до 17:30, не всегда успеваю вовремя забрать из сада, не то что в магазин одна сходить...». Так вот, зарплата через 2 дня, в кошелке 5 евро. Купила в супермаркете необходимые продукты дожить до получки, стою в очереди рассчитаться, держу ребенка на руках. Знающие люди советуют поставить малыша, видимо, сбоку видно, что держать его трудно. Да и вправду, поставила Гришеньку, взяла за руку, вот моя очередь рассчитываться, даю деньги, получаю сдачу.



Ребенок в этот момент успел взять «киндер-сюрприз», лежащий прямо напротив его носа, на уровне моего колена, открыл его и начал уплетать за обе щеки. Сдачу я получила 30 центов – на «киндер», естественно, не хватает. Продавец начала вопить, мол, я специально ребенка так поставила, чтоб он «киндер» взял.



В итоге пришлось отдать пачку сахара обратно и купить этот злополучный «киндер». Два дня потом чай без сахара пили. На каком вообще основании подобные вещи, сладости, ставят так, чтобы ребенок мог их взять сам? Обязана ли я в таком случае платить? Ведь я не планировала покупать киндер».

Свой комментарий предоставил юрист Игорь Медведев.

«К сожалению, Вы не можете отказаться платить за товар, который взял Ваш ребенок. Да, в целях увеличения продаж, магазины сознательно размещают различные категории товара для разных потребителей с максимально удобным доступом к ним. Что касается Вашего случая, то, зная ситуацию, Вы должны оградить малыша от таких соблазнов».



Повторимся — случай далеко не из ряда вон, но именно он обнажил целый ряд проблем наших горожан. Во-первых комментарии наглядно продемонстрировали отношение ряда горожан к отношениям «родители-дети». Маму, посмевшую выразить свое негодование и расстройство, в чем только не обвинили: и в том, что за ребенком она не следит, и в том, что вредный сахар хотела купить, и в том, что ребенок у нее, наверное, сладостей не видит, поэтому и хватает их с полки, и даже в том, что она мало работает и поэтому, видать, мало зарабатывает. Естественно, у всех комментаторов дети исключительно послушные (даже двухлетки), ни шагу в сторону, ни одного движения без спросу старших. А если ваш (чужой) малыш ведет себя не как солдат в армии, то это, конечно, вина родителя, да и с самим ребенком что-то не так.



В связи с этим хотелось бы призвать наших горожан быть чуть добрее и снисходительнее. Особенно к маленьким членам общества. Не все дети одинаковы: одни и в год, и в два, и в три очень спокойные и послушные (таких, правда, как показывает опыт, абсолютное меньшинство), другим в столь юном возрасте (2 года) -покой лишь снится, и объяснить им что-то в таком возрасте достаточно сложно. Торговцы, бесспорно, этим пользуются. И система такого размещения товара придумана очень давно и совсем не в Даугавпилсе. Но она при этом не нарушает закон. Права покупателя? Возможно, частично и то только в морально-этическом плане.



Бесспорно, родители должны контролировать, что делает их чадо, однако за неполную минуту малыши способны сделать гораздо больше, чем взрослые. И никто не может быть на 100% уверен в том, что его собственный ребенок не сделает чего-то такого, от чего другие заохают-заахают и кинуться с остервенением критиковать маму (или папу) и ставить малышу диагнозы.



Другая не менее важная проблема — это материальная ответственность продавцов в магазинах. Во многих местах в случае пропажи или порчи товара, если не удалось взять денежное возмещение от покупателя, его берут с продавца, что тоже не справедливо, т. к. зарплаты у них тоже маленькие и, если платить за каждого, кто не может расплатиться, то от зарплаты ничего не останется. Но все это — проблемы покупателей и сотрудников магазина, которые находятся в общем в равных условиях.



Особняком стоит еще одно негативное, но распространенное явление — самовольные бесплатные дегустации покупателей в супермаркетах, наносящие пусть и не очень большой, но все же ущерб торговцам. Последние с этим, понятное дело, тоже мириться не хотят, они открывали магазин, чтобы так же как и все остальные зарабатывать деньги. Благотворительность тут тоже возможна лишь в разумных пределах.



В итоге получается, что из-за сложной экономической ситуации люди озлобились: никто не готов ничего никому простить: ни мелких проступков, ни жалоб, ни успеха в чем-то, ни, наоборот, неудачи, ни даже ребенку того, что он — ребенок.



Лет 6-7 назад по одному из белорусских каналов транслировали ролик «Давайте друг друга ненавидеть!» На протяжении почти 5 минут голос за кадром рассказывал, кого и за что вокруг себя мы должны ненавидеть, говорил о том, что жалеть в этом плане не нужно никого, даже детей, пусть и они получат от каждого из нас свою порцию ненависти. Целью ролика была, конечно, не пропаганда негативного отношения ко всему и вся, а как раз наоборот, чтобы люди задумались над тем, насколько сильно они погрязли в негативе, зависти и злобе. Может и нам пора задуматься над тем же?