Успешно проведя первый семинар о платформе DaWanda в Риге весной 2015-ого года, в этом году Посольство Германии в Латвии предлагает жителям Даугавпилса возможность, посетив семинар, узнать больше о немецкой платформе DaWanda, и получить пошаговую инструкцию по созданию собственного магазина на платформе www.dawanda.com.

На данный момент на платформе www.dawanda.com зарегистрировано более 360.000 дизайнеров и творческих людей, из них более десяти тысяч ежедневно выставляют свои работы на продажу. О внушительном потенциале для успешных продаж свидетельствуют 7,3 млн. пользователей и 20 млн. посещений ежемесячно. Ежеминутно на этой платформе кто-то покупает сумочку, каждые 30 секунд - товар для детей, каждый 20 секунд - украшения.



Семинар, на котором можно будет узнать о возможностях продажи своих изделий ручной работы, состоится в Даугавпилсе 12 мая 2017 года в 14.00 в Арт-центре М. Ротко.

Вход бесплатный. Регистрация на участие в семинаре продлится до 10 мая, заявки можно отправлять на электронный адрес: wi-100@riga.diplo.de