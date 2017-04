Теперь это официально: и Facebook, и Google признали, что стали жертвами простейшей — хотя и гигантской по размаху схемы, центром которой, по данным следствия, была фирмочка с основным капиталом в 1 (один) евро, зарегистрированная на квартирном адресе в Даугавпилсе.

В конце марта американское ФБР, не упоминая ни одного названия, сообщило, что некая латвийская фирма, контролируемая гражданином Литвы Эвалдасом Римашаускасом, в 2013-2016 годах выманила свыше 100 млн. долларов у двух крупных американских ИТ-компаний. Согласно ФБР, Римашаускас использовал простейшую схему фишинга: выступая от имени крупного азиатского производителя компьютерной техники и комплектующих, выставлял американским компаниям счета. Он требовал производить оплату за реальные поставки на счета латвийской компании — название которой в точности повторяло название азиатског производителя. Американцы счета оплачивали — перечислениями на счета в латвийских и кипрских банках, откуда средства, согласно ФБР, немедленно «разбрасывались» по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.



Rus.Lsm.lv в тот же день, 22 марта, выяснил, что речь идет о тайваньской Quanta Computer Inc. и ее латвийском клоне, название которого отличалось от оригинала лишь наличием аббревиатуры SIA. Проверка в Регистре предприятий показала, что латвийская Quanta — так называемое «малокапитальное общество с ограниченной ответственностью» с основным капиталом в 1 евро, зарегистрированное на квартирном адресе в Даугавпилсе.



Через несколько дней, 28 марта, Rus.Lsm.lv сообщил: тайваньская Quanta официально признала — ее имя было использовано в афере.



Еще через неполную неделю, 2 апреля, коллеги из передачи Латвийского ТВ De facto выяснили, в начатом латвийской Госполицией уголовном процессе в качестве потерпевшего фигурирует Google Inc. Латвийское расследование, писал тогда Rus.Lsm.lv, началось, по видимому, благодаря бдительности сотрудников одного из банков.



Единственное, что оставалось неизвестным в этой схеме — название второй компании-жертвы.



Ею была гигантская социальная сеть Facebook Inc., пишет сегодня американское издание Fortune, ссылающееся на несколько собственных источников в ИТ-индустрии и кругах, близких к расследованию. В конечном итоге было получено подтверждение и от самого гиганта.



«Facebook вернул основную часть [выманенных] средств вскоре после инцидента, и сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании», — цитирует Fortune ответ, полученный от компании.



Со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, Fortune пишет, что



именно Facebook обратился в прокуратуру Южного федерального округа Нью-Йорка, известную особыми навыками в расследовании киберпреступлений, и попросил помощи в вызволении денег, перечисленных по подложным счетам в Даугавпилс.

Google также подтвердил, что стал объектом операции. «Мы выявили это мошенничество, направленное против нашего отдела закупок, и быстро заявили о нем властям. Мы вернули средства, и мы удовлетворены, что инцидент разрешился именно таким образом», — приводит Fortune ответ гиганта поискового бизнеса.



Издание отмечает, что ни Facebook, ни Google не сообщили биржам, на которых торгуются их акции, о том, что у них были выманены в общей сложности 100 млн. долларов. Однако, пишет далее Fortune,



федеральное законодательство требует уведомлять «о существенных событиях» — тогда как «потеря [100 млн. долларов] едва ли отразится в балансах гигантов калибра Facebook и Google, особенно, если (...) часть средств удалось вернуть».

Римашаускас, как уже писал Rus.Lsm.lv, был по запросу ФБР арестован литовскими властями. Сейчас решается вопрос о его выдаче для суда США. Там ему выдвинуты обвинения в пяти преступлениях — мошенничества с использованием средств электронной связи, трех — в связи отмыванием денег, и еще одного — «похищения идентичности», совершенного при отягчающих обстоятельствах. Первые четыре деяния, если Римашаускас предстанет перед судом и тот сочтет доказательства ФБР убедительными, чреваты максимум 20 годами заключения каждое. Для последнего американское законодательство требует лишения свободы не менее чем на 2 года.