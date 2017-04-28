Предпринимательскую деятельность в нескольких латгальских краях рассчитывают улучшить, вложив более 3 млн евро — это средства Европейского фонда регионального развития, предпринимателей и самоуправлений. Предприятие, известное как «Межвидские томаты» — единственная фирма, пока согласившаяся вложить в проект свои деньги, а также выполнить сложные условия программы, например, увеличить число работников, сообщает LTV.

Провести под землей электричество на 12-километровом участке от Карсавы до компании Latgales dārzeņu loģistika, или «Межвидские томаты», — один из самых значительных этапов проекта «Развитие инфраструктуры для поощрения предпринимательской деятельности в Лудзенском, Карсавском и Циблском краях».



От качества электроэнергии зависит практически вся работа предприятия: подачу удобрений, полив и обогрев обеспечивают компьютерные системы, и больше всего потребляет освещение.



Пока электричество в Межвиди подают только «по воздуху», однако мощности — одного мегаватта — слишком мало, кроме того, электролиния часто прерывается и портится.



«Очень часто есть перерывы в подаче электричества. Если томатам не дать попить или поесть пару часов и если электричество уже двигает все механизмы, этот [разрыв] означает, что ты результат работы целого года можешь потерять в течение пары часов»,

— рассказал член правления Latgales dārzeņu loģistika Эдгар Романовскис.



В июле, после завершения ремонтных работ, мощность подключения вырастет до 2,5 мегаватта. В рамках проекта собираются также привести в порядок расположенный рядом с предприятием участок муниципальной дороги — 350 метров, построить очистные сооружения с подъездным путем. А в Лудзском и Циблском крае — отремонтировать множество улиц.



Хотя участвовать в проекте позвали по меньшей мере пять крупнейших предприятий Карсавского края, «Межвидские томаты» — единственное, согласившееся рискнуть и выполнить строгие требования.



Одно из них — удвоить число работников (при нынешних семнадцати).

«Сколько тысяч или миллионов дают еврофонды, столько же предпринимателю надо вложить. Плюс на каждые полученные 42 тысячи евро надо еще гарантировать одно рабочее место», — рассказала председатель Карсавской краевой думы Инара Силицка.



Улучшенная предпринимательская среда позволит развиваться и другим фирмам приграничных краев. В Межвиди же в следующем сезоне собираются поставить еще ряд LED-ламп, что позволит увеличить урожай на по меньшей мере 15%.



«В данный момент на очень серьезной уже подготовительной стадии проекты, которые предусматривают расширение межвидских теплиц. И это невозможно без дополнительной нагрузки на электричество... Такое серьезное производство и сельскохозяйственная деятельность без инфраструктуры немыслимы», — указал Романовскис.



В программе улучшения предпринимательской инфраструктуры это первый столь крупный проект, для реализации которого объединились три приграничных края. Завершить его планируют через два года, и общий бюджет превысит три миллиона евро, из которых более половины обеспечат госдотации и средства Европейского фонда регионального развития. Самоуправление покроет 10,5%, а Latgales dārzeņu loģistika софинансирует 45% увеличения нагрузки на линии электропередач.