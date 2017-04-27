27 апреля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:



1. Пополнение штата Даугавпилсской думы.

2. Зарплаты чиновников продолжают расти.

3. Даугавпилс расположился в хвосте списка самоуправлений по индексу территориального развития.

4. Город живет в кредит. Долговые обязательства думы продолжают расти.

5. Списки поданы. Кто хочет управлять городом?

6. Руководство города присвоило себе чужие проекты.

7. За давностью лет. Невыполненные обещания председателя самоуправления Яниса Лачплесиса.



Программа "Игры престолов" от 27 апреля доступна в записи эфира.