Большинство пенсионеров не заметит улучшений от налоговой реформы, потому что получает пенсию ниже необлагаемого минимума. Такое мнение в передаче "Утро на Балткоме" в эфире радио Baltkom высказал председатель Латвийской федерации пенсионеров, депутат Сейма Андрис Силиньш.

"Преобладающее большинство пенсионеров, почти 200 тысяч, получает пенсию меньше необлагаемого минимума в 235 евро, поэтому налоговая реформа их мало коснется. Небольшое увеличение доходов смогут заметить лишь несколько десятков тысяч человек", - сказал он.



Депутат отметил, что Федерация пенсионеров уже много лет пытается решить проблему маленьких пенсий.



"Еще несколько лет назад наша федерация выступила с предложением не брать подоходный налог с пенсий, которые меньше минимальной зарплаты. Сейчас этому вопросу должен быть дан ход, потому что в планах налоговой реформы - постепенное повышение необлагаемого минимума пенсионерам. Правда, последние сведения, которые мы имеем говорят о том, что правительство собирается увеличить его очень незначительно - с 235 всего до 250 евро. Со стороны пенсионеров это воспринимается, конечно, очень негативно", - заявил Силиньш.



Он считает, что любые реформы в пенсионном законодательстве в первую очередь должны улучшать положение получателей самых маленьких пенсий.



"Говоря об отмене подоходного налога с пенсий надо начать с того, что размеры пенсий - очень разные, они могут отличаться в сто раз, и даже больше и некоторые пенсионеры получают тысячи, но основная масса - 250 евро и меньше. И очень важно, чтобы именно эти люди, получающие меньше прожиточного минимума не платили ещё и подоходный налог", - сказал Андрис Силиньш.



Напомню, как писал Mixnews, недавно министр благосостояния Янис Рейрс заявил, что из-за налоговой реформы не хватит денег на повышение пенсий и пособий.



Правительство рассмотрит основные положения налоговой реформы 3 мая.