По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, на этой неделе сотрудники Даугавпилсского участка полиции при проверке оперативной информации пресекли деятельность "точки" по торговле нелегальным алкоголем.

Как отмечают в ЛРУП, на квартире 63-летнего мужчины изъято 130 литров спирта неизвестного происхождения. Известно, что подозреваемый торговал алкоголем по месту своего жительства. Известно, что ранее он не попадал в поле зрения органов правопорядка.



Алкоголь направлен на экспертизу, следствие продолжается.