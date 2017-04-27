Минблаг и самоуправления после бурной дискуссии в Лудзе так и не договорились о реализации проекта деинституционализации в Латгалии. Самоуправлениям предложили новый план увеличения на их территории численности «лиц, нуждающихся в социальной адаптации». Но стороны не сошлись во мнениях ни о числе подопечных, ни о размере финансирования, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

С 2015 года в Латвии реализуется европейский проект, в рамках которого на деньги фондов ЕС самоуправлениям предлагается создать условия, при которых дети и взрослые с душевными расстройствами и функциональными нарушениями могли бы покинуть пансионаты и интегрироваться в обществе. В основном речь идет о детях. Но, как уже писал Rus.lsm.lv, реализовать этот замысел в латгальских реалиях оказалось крайне проблематично.



В Западной Европе уже давно отказались от содержания нуждающихся в уходе детей в специальных учреждениях, интегрируя их в общество, пристраивая в приемные семьи или создавая небольшие центры опеки. По словам директора департамента социальных услуг Министерства благосостояния Максима Иванова, государству становится тяжело содержать старые пансионаты, поэтому лучше строить в самоуправлениях центры опеки:



«Нет больше детских домов больших, а есть маленькие детские дома, перехоного типа, или как Ассоциация приемных семей делает — что-то типа кемпингов, где мало персонала, где образование они получают за этим детским домом, медицинский уход тоже. И они интегрированы в городскую среду. То есть это означает не отказ от учреждений, а модернизацию и профилактику».



Деньги на создание таких центров и содержание в нем детей выделяет Евросоюз. Самоуправления должны будут взять на себя функции строительства новых домов и последующего ухода за клиентами. Содержание, обучение, интеграцию в общество. Однако самоуправления не горят желанием это делать. Они согласны на эти деньги улучшать среду для живущих в обществе детей с душевными расстройствами, но брать на себя ответственность за детей из центров не хотят:



«Их надо будет по новой социализировать и, вероятно, это один из факторов, по которым они не хотят особо их брать. Но нельзя сказать, что они совсем не хотят — не хотят брать так много, как было запланировано изначально в проекте. Есть много детей и много взрослых, которые находятся в учреждениях. До этого они жили в Латгалии, а потом они оказались где-нибудь в Курземе. Потому что там другой вид распределения, ну и таких людей хорошо было бы тоже вернуть в Латгалию. В первую очередь детей, организуя для них приемные семьи и всё остальное», — говорит Иванов.



Из-за этих разногласий за последние три года не удалось договориться даже по числу распределяемых детей, а когда начнут реально строить мини-центры опеки, вообще неизвестно. По словам представителя министерства, самоуправления можно понять, ведь на них ложится большая нагрузка. Деньги, выделяемые на строительство новых центров из европейских фондов, не всегда покрывают реальные издержки.



Кроме того, есть опасения, что после завершения проекта вся финансовая нагрузка ляжет на плечи бюджетов самоуправлений. В которых лишних денег и так нет. Гунар Арбиданс, руководитель социальной службы города Резекне, говорит, что работа пошла бы гораздо быстрее, если бы государство гарантировало, что не оставит самоуправления после реализации проекта:



«Нас принуждают! То есть фигурирует какой-то проект, к которому самоуправление должно приспособиться. Поэтому и цифры один раз такие, другой — такие. Опасения те же, что и в начале: нет гарантий, что этому клиенту и дальше будет от государства некая сумма присваиваться. Это всё устно. Если нет правил Кабинета министров, которые определяют, сколько государство должно каждый год. Сегодня деньги есть у государства, а завтра не будет. Самоуправление должно работать с человеком и обеспечивать ему некий прожиточный минимум».



На лудзенском заседании Латгальского планировочного региона было в очередной раз принято решение продолжить дискуссии по этому вопросу. На данный момент свое согласие на участие в проекте дали только 18 самоуправлений Латгалии. До конца реализации программы осталось 5 лет. За это время необходимо, наконец, договориться о численности клиентов, которым будет оказана помощь в деинституционализации, и построить все объекты инфраструктуры. А также успеть освоить 90 млн. евро, которые выделяет Европа. Иначе потом придется делать всё то же самое, но уже за свой счет.