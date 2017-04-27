30 апреля в Даугавпилсе пройдет полумарафон, в котором примут участие почти 2 000 бегунов из разных стран и городов. В связи с этим с 10.00 до 13.00 будут введены изменения в маршруты автобусов №4, 5, 13, 13а.

В указанные часы также будет перекрыто движение на участке от перекрестка ул. Циетокшня и ул. Крауяс до остановки "Полиция".



Автобусы указанных маршрутов будут объезжать данный участок по улицам Крауяс, Карклу, Видземес, Оду, Цесу и Мотору (за исключением автобуса №13).



Частично будет перекрыто движение в Крепости, в связи с чем автобус №13А будет курсировать только до остановки "Ул. Императора".