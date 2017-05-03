Сегодня, 7 мая, в парке отдыха Stalkers, расположенном в живописном месте на берегу реки Даугава в Науенской волости, пройдет красивый праздник, посвященный празднованию Дня матери.

В 14 часов начнется музыкальная программа. Для посетителей парка состоится концерт популярного в Латвии коллектива “Latvian blues band”. C 12 часов в парке будет работать летнее кафе.



Парк Stalkers уже давно заслуженно стал одним из излюбленных мест отдыха для жителей Даугавпилса и Латгалии. Насладиться природным великолепием и, созданными кропотливым трудом человеческих рук, красотами, приезжают и гости из соседней Литвы. Гармоничность природы, продуманное до мелочей благоустройство в совокупности с гостеприимством хозяев, позволяют посетителям расслабиться, отвлечься от повседневной суеты и забыть о проблемах.



Именно поэтому парк отдыха Stalkers приглашает всех провести один из самых добрых и наполненным теплом праздников в атмосфере красоты и гармонии.



Ждем всех сегодня в Науенской волости в парке отдыха Stalkers.



Желаем всем приятного отдыха!

