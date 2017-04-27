7 мая в парке отдыха Stalkers, расположенном в живописном месте на берегу реки Даугава в Науенской волости, пройдет красивый праздник, посвященный празднованию Дня матери.





Парк Stalkers уже давно заслуженно стал одним из излюбленных мест отдыха для жителей Даугавпилса и Латгалии. Насладиться природным великолепием и, созданными кропотливым трудом человеческих рук, красотами, приезжают и гости из соседней Литвы. Гармоничность природы, продуманное до мелочей благоустройство в совокупности с гостеприимством хозяев, позволяют посетителям расслабиться, отвлечься от повседневной суеты и забыть о проблемах.



Именно поэтому парк отдыха Stalkers приглашает всех провести один из самых добрых и наполненным теплом праздников в атмосфере красоты и гармонии. По предварительным прогнозам синоптиков, в этот день погода будет располагать к приятному отдыху на свежем воздухе. Метеорологи обещают ясную безоблачную погоду, при которой температура воздуха достигнет +21 градуса.



Ждем всех 7 мая в Науенской волости в парке отдыха Stalkers.



Желаем всем приятного отдыха!



Подробная информация на сайте В14 часов начнется музыкальная программа. Для посетителей парка состоится концерт популярного в Латвии коллектива “Latvian blues band”. C 12 часов в парке будет работать летнее кафе.Парк Stalkers уже давно заслуженно стал одним из излюбленных мест отдыха для жителей Даугавпилса и Латгалии. Насладиться природным великолепием и, созданными кропотливым трудом человеческих рук, красотами, приезжают и гости из соседней Литвы. Гармоничность природы, продуманное до мелочей благоустройство в совокупности с гостеприимством хозяев, позволяют посетителям расслабиться, отвлечься от повседневной суеты и забыть о проблемах.Именно поэтому парк отдыха Stalkers приглашает всех провести один из самых добрых и наполненным теплом праздников в атмосфере красоты и гармонии. По предварительным прогнозам синоптиков, в этот день погода будет располагать к приятному отдыху на свежем воздухе. Метеорологи обещают ясную безоблачную погоду, при которой температура воздуха достигнет +21 градуса.Ждем всех 7 мая в Науенской волости в парке отдыха Stalkers.Желаем всем приятного отдыха!Подробная информация на сайте www.stalkers.lv , а также по телефону 259 000 41