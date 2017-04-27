Бюро по надзору за закупками объявило о завершении закупки оружия и бронежилетов для сотрудников Даугавпилсской муниципальной полиции. По результатам конкурса победителем стала фирма „ZOMMERS”. Сумма закупки составит 16 409,60 евро.

На эти средства будут приобретены 18 пистолетов (калибр - 9 мм.), 3 000 патронов, 8 бронежилетов и 10 обойм.



Доставка товара должна быть обеспечена в течение 90 дней с момента получения заказа.