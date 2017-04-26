В редакцию портала Nasha.lv пришло электронное письмо от жителя Даугавпилса, который возмущен запредельными ценами на центральном рынке. Речь, в частности, идет о свежих овощах.

Приводим текст письма целиком без редакторской коррекции.

«Знаете ли вы сколько стоят огурцы и помидоры на нашем рынке? Цены просто запредельные. Дороже мяса!!! Чтобы килограмм томатов стоил 5 евро? Огурцы тоже не далеко ушли... были 4.50 на прошлой неделе, сейчас опустились до 4. А сколько там этих помидор в этом килограмме - 5 штук? Получается, чтобы приготовить салат из свежих овощей на семью, нужно потратить около 10 евро!!! И это Даугавпилс?



Я по долгу службы часто бываю в Питере. Сразу скажу, что цены весной на эти овощи там тоже не копеечные. Но, извините, у них помидоры летят самолетами из Узбекистана, и запах у них такой, что голова начинает кружиться... У нас же парниковые огурцы и помидоры выращены где-то здесь неподалеку. Учитывая размер страны, в Даугавпилс за 3-4 часа доезжают как здрасте. Понятно, что траты на отопление теплиц, но это уж явно не соразмеримо с доставкой овощей самолетами.



Конечно, можно сослаться на то, что мы живем во времена рыночной экономики, и каждый вправе устанавливать свои наценки на товары. Но, в таком случае, иначе как акцией под названием «Попробуй – купи!» это не назовешь. Варварский способ подразнить пенсионеров с нищенской пенсией и людей, живущих на минималку.



Одним словом — беспредел. Овощи из не столь далекого Марупе (или откуда-то там поблизости) стоят столько, будто их целый месяц везли из далекой страны. Причем, каждый килограмм по отдельности. Сколько людей в нашем городе могут позволить себе такую роскошь покупать овощи весной на центральном рынке?



С уважением,

Виктор».



К сожалению, редакция не может однозначно ответить на вопрос «сколько?», но учитывая уровень благосостояния большей части населения города, можно предположить, что выращенными весной в Латвии свежими овощами, радовать себя часто могут не многие.