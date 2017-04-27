Сегодня Даугавпилсская дума рассмотрит вопрос о получении кредита в Госкассе в размере 712 тысяч евро. Вместе с этой суммой, общее количество долгов города составит 77,5 миллионов евро. Таким образом, Даугавпилс уже назанимал денег на один свой бюджет, и, судя по всему, останавливаться не намерен.

Если пересчитать на количество жителей, живущих в городе, то каждый горожанин, включая маленьких детей и пожилых людей, должен кредиторам города более 1000 евро.



Интересно также, что, согласно данным Финансового отчета о работе самоуправления Даугавпилса за 2016 год, значительная часть кредитов от общего портфеля займов - были взяты за время работы думы нынешнего созыва. Учитывая 2017-й год, завершившийся уже на треть, можно предполагать, что "на совести" думы этого созыва "лежит" около 20 процентов долговых обязательств Даугавпилса.



Количество денег, которые одалживает самоуправление перед выборами продолжает увеличиваться неделя за неделей. Практически ни одно заседание финансового комитета не обходится без утверждения очередного кредита.