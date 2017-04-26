План по реэмиграции, который действовал в 2013-2016 годах, так и не был выполнен. Трудовые мигранты домой так и не возвратились, хотя на различные мероприятия и было потрачено около 1,5 млн евро. В Минэкономики посчитали, что всему виной недостаточное количество выделенных средств.



Напомним, что за период с 2000 по 2016 годы население Латвии сократилось на 410 тысяч человек. Страна лишилась 17,2% населения. Почти три четверти от этого числа пришлось на трудовую миграцию. Больше всего людей лишилась Латгалию, откуда жители массового выезжали не только за границу, но и в другие города Латвии.



По данным Министерства иностранных дел, сейчас за границей проживает более 370 тысяч представителей латвийской диаспоры. Они находятся преимущественно в Великобритании, США, Германии, Ирландии, Канаде, Австралии, России, Норвегии, Испании.



Чтобы заинтересовать их вернуться домой в 2010 году и был разработан трехлетний план. Авторы намеревались помочь тем латвийцам, которые рассматривали возможность возвращения и работы в Латвии, преимущественно на собственном предприятии. Таким образом они бы развивали экономику своей страны.



Всего предполагалось провести 33 мероприятия по восьми направлении. Однако, как говорится в сообщении, финансирования не хватило, хотя из госбюджета за три года и было выделено около 1,5 млн евро. К тому же не было образовано учреждение, которое занималось бы консультацией и обеспечением переселением латвийцев на родину.



Стоит отметить, что опрошенные журналистами бывшие даугавпилчане, живущие за границей, не участвовали ни в одном из этих мероприятий. Из 10 опрошенных человек, проживающих на данный момент в Великобритании, Германии, Ирландии, Италии и Швеции, лишь 4 слышали о том, что их пытаются вернуть на родину. Остальные после отъезда возможность возвращения не рассматривают, поэтому новостями на родине не интересуются и о мероприятиях плана реэмиграции вообще не в курсе.



В итоге страна реализовала очередной заведомо провальный план. Полтора миллиона потратили, а уехавшие латвийцы мало того, что не вернулись, так вообще оказались не информированы о подобных мероприятиях для них.