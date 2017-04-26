Начиная с 2004 года, Даугавпилсский Центр польской культуры раз в два года организует фестиваль «Польский фольклор в Латгалии». В разные годы в Даугавпилсе на фестивалях польского фольклора побывали детские и молодежные коллективы из Польши, Литвы, Эстонии, Украины. В мае этого года пройдет очередной, уже восьмой по счету, польский фольклорный фестиваль. На этот раз в Даугавпилсе соберутся польские коллективы из Литвы, Латвии и Польши.

Время проведения польского фольклорного фестиваля выбрано не случайно. Известно, что за пределами Польского государства проживает около 20 миллионов поляков, что составляет народонаселение среднестатистического европейского государства. Для такой многочисленной польской диаспоры правительство Республики Польши учредило праздник, который отмечается 2 мая и носит название «Всемирный День поляков, живущих за границей». С 2002 года этот день является также Днем Польского Флага. 3 мая празднуется День Польской Конституции, первой Конституции в Европе и второй в мире. Именно в это значимое для всех поляков время в нашем городе в восьмой раз пройдет фестиваль «Польский фольклор в Латгалии».

Открытие VIII фестиваля польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии» состоится в понедельник 1 мая в 16:00 в Центре Латышской Культуры (ул. Ригас, 22).

2 мая, в День Польского Флага, в 11:30 по улице Ригас, от железнодорожного вокзала до костела Св. Петра в оковах, в ярких польских костюмах пройдут участники фестиваля, которых в этом году будет порядка 120 человек. В костеле состоится богослужение за участников фестиваля и за всех поляков, живущих за пределами Польши, рассеянных по миру, но не забывающих о своих корнях. После окончания мессы, в 13:30, горожан приглашаем на площадь Виенибас, где состоится концерт гостей фестиваля.

3 мая пройдет под знаком улицы Варшавской, которая появилась в нашем городе в ХIX веке. Уже в 30-е годы двадцатого столетия даугавпилсские поляки положили начало доброй традиции праздновать день улицы Варшавской. Современные поляки возобновили традицию праздника лишь во второй половине 90-х прошлого века и сегодня это одно из любимых и ожидаемых событий. В 11:00 на Слободке местные поляки и польские творческие коллективы торжественно возложат цветы к Кресту, вознесенному в память о польских солдатах, погибших в сражениях за независимость Латвии. После этого по улице Варшавской пройдет шествие, в котором примут участие школьники, студенты, фольклорные коллективы, а также все желающие.

В то же самое время на улице Варшавской будет сниматься видеоклип, посвященный 100-летию Латвии. Идея состоит в том, что молодые люди разных национальностей в своих национальных костюмах на протяжении всей улицы, построившись цепочкой, будут передавать из рук в руки Латвийский флаг. Так символично авторы идеи хотят подчеркнуть, что Даугавпилс является уникальным многонациональным городом, а улица Варшавская является одной из объединяющих улиц, на которой располагаются Польский и Русский дома, здание польской гимназии и здание бывшей белорусской гимназии. На улице Варшавской находятся учебные заведения, где учатся как будущие медики, так и автомеханики, системные администраторы, работники железной дороги. Все, кто живет, учится и трудится на Варшавской, – это люди разных национальностей, но практически все они являются жителями Даугавпилса и гражданами Латвии.

После окончания шествия и съемок видеоклипа, в здании польской гимназии им. Ю.Пилсудского (ул. Марияс 1) состоится закрытие VIII фестиваля польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии». В заключительном концерте выступят польские фольклорные коллективы из Литвы, Латвии и Польши.

Организаторами майских мероприятий являются Центр польской культуры, Даугавпилсское отделение Союза поляков Латвии Promień, польская гимназия им. Ю. Пилсудского при поддержке Даугавпилсского самоуправления, Фонда «Помощи Полякам за Границей», Министерства Культуры Латвии и центра поддержки негосударственных организаций, а также польского посольства в Риге.