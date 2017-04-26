Сегодня очередная годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в Припяти, произошедшей 26 апреля 1986 года. В этот день в Риге вспоминают латвийских ликвидаторов. В ликвидации последствий аварии принимали участие и около 120 даугавпилчан.



Как рассказал председатель правления Латвийского союза "Чернобыль" Арнолдс Арвалдис Верземниекс, с территории Латвии для участия в ликвидации взрыва атомном реакторе на третьем энергоблоке АЭС было призвано более 6 тысяч человек. От последствий радиации инвалидами стали 3000 человек, 1500 человек скончались. Для остальных это повлекло за собой большие проблемы со здоровьем.



"Катастрофу такого масштаба забыть невозможно, — утверждает Арнолдс Верземниекс. — В ликвидации последствий аварии принимало участие около 800 тысяч человек из Украины, Белоруссии, России, Литвы, Эстонии, Латвии и других стран. Только из стран Балтии было призвано около 20 тысяч человек. А согласно данным Всемирной организации здравоохранения около 5 млн человек живут на территории, загрязненной радиацией".