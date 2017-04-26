С 21 по 23 апреля 2017 года в городе Вентспилс, в олимпийском центре состоялся международный турнир по олимпийскому тхэквондо «Балтийский Кубок 2017», 2 этап.

Главным организатором соревнований выступила Латвийская федерация тхэквондо. Эти соревнования являются вторыми в серии «Балтийского Кубка». Первый этап прошел в январе в г. Даугавпилсе, а следующий планируется в октябре в г. Рига.

В состязаниях участвовали более 200 спортсменов из 6 стран в возрасте от 8 лет до 17 лет. Были представлены такие страны как Латвия, Литва, Россия, Эстония, Белоруссия, а также сборная Грузии.

Турнир стал еще и дополнительной проверкой сил латвийских спортсменов перед важнейшими стартами сезона: Латвийской олимпиадой и чемпионатом Европы.

Приняли участие в соревнованиях и спортсмены даугавпилсского клуба ЛТЦ «Джитай», под руководством тренера по тхэквондо Бориса Иванова (черный пояс, 5 ДАН).

Даугавпилсская команда, в составе из 7 спортсменов, домой привезла 6 медалей: 2 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

Вот имена призеров и чемпионов:

1-е место заняли:

Иванов Кирилл, в весе до 68 кг среди юниоров (ученик 3-я ср. школы);

Илья Чемис, в весе до 73 кг среди юниоров (ученик 12-я ср. школы).

2-е место:

Вавилов Антон, в весе до 65 кг среди кадетов (ученик 13-я ср. школы);

3-е место:

Богданов Юрий, в весе до 29 кг среди детей (ученик 3 ср. школы)

Бруков Роман, в весе до 49 кг среди кадетов (ученик 13 ср. школы);

Анастасия Королева, в весе до 42 кг среди юниоров (ученица 9-я ср. школы);

5-е место:

Дзинтар Богданов, в весе до 37 кг среди кадетов (ученик 3-я ср. школы).

Поздравляем всю нашу команду и тренерский состав с успешными выступлениями и желаем дальнейших успехов.

На прошедших соревнованиях высокую оценки получили и наши судьи Хабаров Максим и Юрий Ливдан.

Так же мы поздравляем, воспитанника даугавпилсского клуба ЛТЦ «Джитай», Антона Вавилова с присуждением спортивного разряда "кандидат в мастера спорта Латвии по тхэквондо"!

В ближайших планах у даугавпилсских тхэквондистов в начале мая участие в международных соревнованиях в Берлине, затем участие в спортивных сборах в Шауляе (Литва), а затем, в составе латвийской команды, участие в турнире класса G1 в г. Харькове (Украина).