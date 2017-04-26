На протяжении всего дня, 21 апреля, в Даугавпилсе проходили мероприятия, посвящённые открытию нового туристического сезона. Они начались экскурсией «Даугавпилс через окна трамвая». Часовое путешествие на ретро-трамвае стало новым туристическим продуктом.

Мероприятия продолжились в Даугавпилсской крепости. В Центре искусств им. Марка Ротко проходила конференция «Даугавпилс – это туризм», на которой были подведены итоги минувшего туристического сезона и рассмотрены основные тенденции развития отрасли в 2017 году. 2016-ый отмечен целым рядом примечательных событий в сфере городского туризма: от открытия новых объектов и экспозиций до проведения фотоконкурса, издания буклетов и установки информационных стендов. Результатом стало улучшение качества услуг и увеличение числа туристов. За прошлый сезон, который обычно длится с 1 мая по 1 октября (период наибольшей туристической активности), Даугавпилс посетили более 400 000 гостей, из них 264 564 человека побывали именно на туристических объектах. Это на 43 000 больше, чем годом ранее. В десятку самых популярных входит Арт-центр Ротко, Даугавпилсская крепость, Латгальский зоосад, городской музей, Музей шмаковки, церковная горка, дроболитейный завод, синагога и другие. Разнообразным и интересным обещает быть и нынешний сезон.

На конференции были также оглашены итоги традиционного конкурса «Награда в сфере туризма 2016».



Конкурс проходил в 4 номинациях, и в каждой определялся только один победитель. Всего заявки на участие подали 16 претендентов. Самой популярной оказалась номинация «Лучший гид в сфере туризма 2016» - 6 экскурсоводов. Заслуженную победу жюри присудило директору музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии» Иосифу Рочко.



В номинации «Новый туристический объект 2016» победил Музей шмаковки, который в начале июня отметит свой первый день рождения. Лучшими в своих номинациях признаны также единственный в Даугавпилсе четырёхзвёздочный отель HomeLike и ресторан Art Hub. Специального приза «Туристический объект 2016» удостоился Арт-центр Марка Ротко. За год его посетили 102 977 человек, это 39% от общего числа побывавших на туристических объектах. Благодарностью отмечены все участники конкурса. Конференция завершилась необычным красочным флэш-мобом. Разбившись на сектора его участники разноцветными шарами выложили логотип «Даугавпилс – это туризм». И финальным аккордом мероприятия стала Lavka, на этот раз Туристическая. В непринуждённой обстановке с приглашёнными предпринимателями молодые люди вели разговор о дополнительных возможностях развития туризма в Даугавпилсе