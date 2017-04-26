Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис ("Единство") не намерен снижать экзаменационные требования по латышскому языку для учеников школ национальных меньшинств. Он считает, что вместо этого необходимо поднять уровень знаний латышского языка не являющихся латышами школьников.

"Мы видим, что школы нацменьшинств в низ тянут очень плохие результаты экзамена по латышскому языку. Председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту госпожа Алдермане сказала: надо снизить экзаменационные требования. Мы этого делать не будем. Вместо этого необходимо повысить качество освоения латышского языка", — заявил Карлис Шадурскис в интервью газете Latvijas Avīze.

"Недавно слышал интервью с двумя директорами школ нацменьшинств, — говорит Карлис Шадурскис. — Слушая качество их латышского языка, можно догадаться, что в повседневной жизни они по-латышски не говорят и что коммуникация в школе происходит на языке нацменьшинств. Есть подозрения, что не соблюдаются требования нормативных актов, и ясно, что Службе качества образования нужно работать активнее".



Стоит отметить, что Карлис Шадурскис среди русской части латвийского общества получил прозвище "Чёрный Карлис", которое за ним закрепилось после спорной попытки школьной реформы 2004 года, подразумевавшей перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения и вызвавшей массовые протесты русского населения. Шадурскис в то время, так же как и сейчас, был министром образования и науки.