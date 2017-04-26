31 марта самоуправление объявило конкурс на обустройство автостоянки по адресу ул.Алеяс, 96, вблизи с перекрестком с улицей Кандавас.

Стоянка будет построена по двум сторонам проезжей части и будет предусмотрена только для легкового транспорта.



По завершению строительства, на стоянке по ул. Кандавас смогут размещаться 13 автомобилей, а по ул. Алеяс будет оборудовано 48 стояночных мест. В рамках реализации проекта стоянка должна будет быть обнесена забором, обеспечена фонарями уличного освещения и благоустроена зелеными насаждениями.



Всего на конкурс было получено 3 заявки.

SIA “Latgales Ceļdaris” предложила цену 94892,81 евро

SIA “Labiekārtošana-D” - 128860,44 евро

SIA “DSM Meistari” - 94664,08 евро

По условиям закупки, побеждает в конкурсе фирма, предложившая наименьшую цену.



20 апреля победителем конкурса была признана фирма "DSM Meistari", с которой 24 апреля был заключен договор.



Исходя из положения конкурса, начать работу фирма-победитель должна в течение 14 дней с момента подписания договора, закончив работы за 3 месяца.

* Цены указаны без учета налога