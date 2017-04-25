Как сообщает Даугавпилсская избирательная комиссия, в четверг, 27 апреля, будут определены номера списков политических партий на муниципальных выборах в думу Даугавпилса.





Порядковые номера будут присуждены политическим спискам в ходе жеребьевки, которая пройдет в зале заседаний Даугавпилсской думы (на втором этаже) в четверг в 10 часов утра.



Напомним, что выборы в самоуправление состоятся 3 июня. Ознакомиться со списками партий и кандидатами в депутаты Думы можно на сайте Центральной избирательной комиссии - www.cvk.lv