Отвечая на вопросы в ходе прошедшей пресс-конференции, председатель самоуправления Янис Лачплесис заявил, что по одной из европейских программ финансирования самоуправлений Латвии Даугавпилс, практически единственный в Латвии, получит либо ничего, либо меньше других самоуправлений.

Градоначальник комментировал недавнюю публикацию в "Нашей", где были приведены исследования, проведенные в сотрудничестве с Министерством защиты среды и регионального развития. Согласно опубликованным данным, по индексу развития, самоуправление Даугавпилса заняло 118 место из 119 латвийских самоуправлений.



На пресс-конференции журналисты попросили прокомментировать этот факт мэра города. Отвечая на вопрос, он заявил:



- Могу привести другой пример: самое главное финансирование из европейских денег для городов, самоуправлений, идет по программе Pilsētas vides programma в прошлом периоде планирования или программа развития в этом периоде планирования. Она финансируется по принципу, чем выше развитие города или территории, тем меньше ему предоставляется денег. В прошлом периоде самоуправления Юрмалы и Риги, как самоуправления с очень высоким уровнем развития, денег по этой программе вообще не получали, а из остальных городов самое маленькое финансирование, как для самого развитого города, было у Даугавпилса".



Конкретной суммы финансирования мэр не сообщил.



Эксперты отмечают, что в этом заявлении видят следующее - Рига и Юрмала нашли в себе силы и возможности увеличить финансирование по данной программе. Даугавпилс же - нет. Учитывая, что к самоуправлению и ранее неоднократно предъявлялись претензии по поводу неумения его специалистов осваивать деньги европейских фондов, готовить перспективные для города проекты, истинная причина сокращения финансирования может быть совсем в другом.