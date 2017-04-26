21 апреля 2017 года в большом зале даугавпилсского Дворца культуры прошел юбилейный концерт, посвященный 25-летию ансамбля белорусской народной песни «Купалинка» даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК). Зрители и гости побывали на теплой и душевной встрече и насладились самобытным белорусским колоритом. Широкомасштабное мероприятие было организовано ЦБК при поддержке Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и белорусского культурно-просветительского общества «Уздым».

Звучное красивое название «Купалинка» символизирует девушку, которая ищет цветок счастья в ночь на Ивана Купала. Названием ансамбль обязан своему первому руководителю – педагогу и музыканту Янине Юзефович. В репертуаре ансамбля белорусской народной песни «Купалинка» под руководством Вечеслава Петрова - задорные и лирические песни с неповторимой белорусской самобытностью и юмором.

За 25 лет творческой деятельности «Купалинка» стала участником многочисленных международных фестивалей и праздников в Латвии, Беларуси, Литве. Наиболее известные из них: Международный фольклорный фестиваль «Балтика», XXV Вселатвийский праздник песни, II Международный фестиваль народного искусства “Аугшдаугава” (Латвия); «Славянский базар в Витебске», Международный фестиваль “Браславские зарницы”, Международный фестиваль “Залесье собирает друзей», «Вишневый фестиваль» в Глубоком (Беларусь) и, конечно же, Международный фестиваль народных культур «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе”.

В репертуаре ансамбля более 40 белорусских фольклорных и обрядовых песен, а также есть латышские и латгальские народные песни, тематические авторские песни на белорусском языке, которые и легли в основу концерта. В исполнении ансамбля «Купалинка» прозвучали лучшие песни из богатого репертуара коллектива, как давно полюбившиеся зрителю, так и новые. Под песню «Купалинка» ансамбль эффектно вышел на сцену в новых национальных белорусских костюмах, приобретенных к юбилею благодаря бюджетному финансированию Даугавпилсской городской думы.

На стильно украшенную сцену с букетами, приветственными поздравительными словами и подарками поднимались первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов и консул Антонина Струневская; а также другие высокие гости из Управления культуры, Союза беларусов Латвии, Сейма, Центров польской культуры и русской культуры, общества «Уздым», Дагдского белорусского общества «Вербица», Лудзенского белорусского общества «Криница», .

В честь юбилея каждый участник ансамбля был персонально отмечен почетными грамотами Даугавпилсской городской думыи цветами. В свою очередь, из Беларуси ансамблю “Купалинка” были вручены Почетные грамоты от Кабинета Министров и Министерства культуры.

Главными подарками “Купалинке” от друзей стали добрые слова и яркие песни - от солиста из Миор (Беларусь) Алексея Астукевича; от ансамбля «Завируха» из Екабпилса, «Узоры» из Ливан, «Рябинушки» из г.Прейли, «Сузорье» из Резекне; стихи поэтов Станислава Володько и Павла Плоникова, посвященные ансамблю «Купалинка».

В концерте также принимали участие коллективы даугавпилсского Центра белорусской культуры: вокально-инструментальный ансамбль “Пралескі”, танцевальный ансамбль “Лянок”, хоровая капелла «Спадчына», театральная студия “Паўлінка”, которые подарили юбилярам интересные художественные номера.

ЦБК сердечно благодарит за помощь в организации юбилейного праздника Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе и общество «Уздым», за информационную поддержку – газеты «Миллион» и «Латгалес лайкс», телевидение Даутком, радио «Алисе+», порталы D-fakti.lv и Nasha.lv.