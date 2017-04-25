Знакомьтесь! Эту милую, некогда улыбчивую девочку зовут Таня. Ей 10 лет. Она любит музыку и рисование и обожает мечтать. О своем, о детском... О том, чтобы мама всегда была рядом, о том, чтобы у каждого были верные друзья, о том, чтобы у всех в этом мире все всегда было хорошо... Детские, наивные, но невероятно искренние мечты. И такая же вера. Вера в людей, в их доброту и отзывчивость. Вера в то, что взрослые дяди и тети не пройдут равнодушно мимо ребенка, попавшего в беду.

Таня заболела в 2014 году, и никому не пожелаешь пережить то, что пережила эта маленькая храбрая девочка и ее родители.



Несчастья Тани начались летом 2014 года, когда она вместе с родителями отдыхала у бабушки на хуторе и случайно упала с лестницы. Врачи Даугавпилсской больницы уверили маму, что ничего страшного не произошло, и велели прикладывать компрессы к ушибленному месту. Затем у девочки заболела шея, и мама нащупала у дочери несколько уплотнений. Снова поехали в больницу, где в результате ребенку занесли вирусную инфекцию Эпштейна-Барра, усугубив ситуацию. У Тани воспалились лимфоузлы. Её отправили в инфекционное отделение, но и там не могли понять, почему шишки продолжают расти. Затем ещё и под мышкой появилась какая-то опухоль. При этом образования ещё так сильно болели, что Таня не могла есть. По совету знакомой мама Тани попросила взять биопсию, чтобы проверить, вдруг у дочери онкология, на что получила от доктора Олейникова в Даугавпилсской больнице отказ и утверждение, что никакой онкологии у девочки нет.



Мама решила всё-таки выяснить причину роста опухолей и повезла дочку в Ригу. Уже только по имеющимся анализам в столичной детской больнице сказали, что у девочки онкология. Между тем у Танечки появилась ещё одна новая опухоль в области груди. По словам мамы, выглядело это ужасно - как будто ребёнку под кожу засунули довольно большой мяч, а на коже проступили какие-то чёрные линии. Состояние девочки было критическим, доктор даже сомневалась, выдержит ли Таня ещё одну химиотерапию. Она выдержала. Потом мама заметила, что у Тани во сне приоткрыты глаза и зрачок как-то неестественно бегает. Оказалось, что над правым глазом в кости есть метастазы.



Таня уже более 40 раз подвергалась облучению. Сейчас у девочки в груди, между рёбрами, опухоль размером в три с половиной сантиметра. К сожалению, опухоль не реагирует на химиотерапию, и ещё под мышкой появились метастазы.



От латвийских врачей мама Тани услышала самые страшные для каждой матери слова: «Ваша девочка умирает и дальнейшее лечение не имеет смысла. Смиритесь.». Медики подписали официальный отказ от дальнейшего лечения ребенка.



К счастью в мире есть клиники, которые готовы бороться за каждую жизнь, особенно, если это жизнь ребенка. Боннская университетская клиника согласилась принять девочку на лечение. Но предоплата, которую нужно перечислить на счет университета, составляет 60 000 евро. Для Таниной семьи это огромная сумма. И собрать ее удастся только, как говорится, с миру по нитке. Мы просим всех, кому небезразлично горе этой семьи, и страдания девочки, у которой еще может быть будущее, сделать пожертвование на лечение за границей. Наши жители уже не раз помогали больным деткам обрести здоровье. Возможно и в этот раз нам всем вместе удастся спасти Танюшу. Ведь никогда не знаешь, не постучится ли беда и в твой дом. А взаимовыручка творит по истине чудеса.





Пожертвования можно перечислить на расчетный счет:



Ilona Matvejeva

050573-10265

LV18LATBOOO7250138295



Заранее огромное спасибо всем, кто не оставил ребенка в беде и решил помочь!