В Даугавпилсе разворачивается нешуточная борьба за места в городской думе. Вчера, 24 апреля, завершился срок подачи списков кандидатов в депутаты от различных партий. Наш город среди крупных городов Латвии оказался лидером по количеству политических сил, желающих что-то изменить. Такая массовость очень наглядно показывает недовольство жителей нынешней властью и ее действиями.

Всего в Даугавпилсскую избирательную комиссию было подано 13 списков от партий. А это ни много ни мало 190 человек, 127 из которых - мужчины, а 63 - женщины. Самому молодому кандидату всего 18 лет, в свою чередь самому взрослому - 70 лет. Средний возраст кандидатов - 41,9 лет.



Напомним, что выборы в самоуправления состоятся в Латвии 3 июня.