Чтобы власть на местах могла больше поддерживать коммерсантов, правительство готовится поправить несколько законов, сообщает Latvijas radio.

В частности, поправки предусматривается внести о закон о предотвращении бесхозяйственности в отношении средств и собственности публичных лиц (т.е. органов местной власти), ряд нормативных актов, регламентирующих отчуждение имущества, а также в Закон о бюджетах самоуправлений, передает Latvijas radio со ссылкой на поступивший в правительство доклад Министерства защиты среды и регионального развития (VARAM).



Из документа следует, что Минфину будет поручено разработать порядок, согласно которому самоуправления могли бы брать ссуды из госбюджета с тем, чтобы потом выделять гранты предпринимателям и сельскохозяйственным и лесопромышленным кооперативам.



Доклад VARAM еще год назад поручил подготовить премьер — осмыслив возможные механизмы увеличения роли самоуправлений в привлечении инвестиций. Задача — добиться, чтобы местные власти меньше сами занимались предпринимательской деятельностью в отраслях, где уже действуют участники свободного рынка. Одновременно, впрочем, ведомству было поручено установить, какие нормативные акты необходимо поправить, чтобы муниципалитеты могли больше поддерживать бизнес на своих территориях.



Итогом года работы VARAM стало, среди прочего, следующее заключение: предприятия могут успешно развиваться, если им доступны займы. Однако банки неохотно кредитуют малые и средние фирмы, а коммерсантам, которые только планируют начать свое дело, денег не дают вообще. Кроме того, установлено, что компаниям для начала или расширения деятельности, не хватает помещений для производства или оказания услуг.



Для решения проблемы, добавляет Latvijas radio, государство уже изменило часть норм, разрешив, в частности, самоуправления сдавать в аренду квалифицированным специалистам жилые помещения. Кроме того, муниципалитеты получили право снижать цену сдаваемой внаем земли или иной собственности, однако пользуются этим полномочиями редко. В будущем предполагается, что арендаторы муниципального имущества получат право первоочередного выкупа.



В докладе также отмечается, что новые свободы, которыми предлагается наделить самоуправления, могут создать и определенные риски.