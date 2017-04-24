С приближением выборов технологии замыливания глаз горожанам применяются продумскими СМИ все чаще. В надежде на то, что доверчивые даугавпилчане не обратят внимания на нюансы, политическим оппонентам нынешней власти приписываются всевозможные несуществующие грехи. Зато действующую думу, под руководством оскандалившегося на всю страну Яниса Лачплесиса, Даутком активно увешивает лаврами.

Так, на днях вышел очередной выпуск программы "Срываем маски", который посвятили теме городских дорог. Обвинив предыдущих правителей города в плохой работе, маску городского спасителя, без коего Даугавпилс давно бы превратился в руины, одели на нынешнюю думу.



По мнению авторов программы, предыдущая городская власть занималась исключительно вредительством или, в лучшем случае, не делала ничего. И лишь с приходом Я. Лачплесиса жизнь в городе закрутилась, завертелась и стала бить ключом. Город расцвел, все дороги закатали асфальтом, уложили тротуары, реализовали проекты - всех заслуг думы Лачплесиса и не перечислить... Однако, одевая лавровые венки градоначальнику, руководство и журналисты Дауткома не учли, что на каждую ложь всегда отыщется правда. Времена строительства дорог прекрасно помнят и горожане, и сотрудники думы, которые много лет работали в сфере коммунального хозяйства города при разных мэрах.



Руководитель технического отдела Управления коммунального хозяйства Игорь Прелатов, занимающийся как раз дорогами и проектами, не выдержал откровенных "сказок" от подконтрольных думе СМИ, и прокомментировал ту ложь, которая была озвучена в программе. На своей странице в сети Facebook он написал следующее:

"Реконструкция всех перечисленных проектов: улица 18. Новебмра (А13), улицы Вентас и Видземес, улицы Оду и Цэсу, улицы Даугавас, улицы Комунала, улицы Варшавас и Лиепаяс, начались ДО выборов 2013 года, все технические проекты были разработаны задолго ДО Вашего прихода. Дорожный фонд уже много лет остаётся неизменным 1.7 млн евро.



Софинансирование транзитных улиц при участии Министерства сообщения уже существует много лет и остаётся неизменным 50 000 евро.



Под угрозой ни один проект не оказывался, все вопросы решали в рабочем порядке. Ситуация в строительной сфере никак кардинально не изменилась и осталась прежней.



Перекрёсток 18. Новембра и Лиепаяс, - не нужно из него делать популизма.



Программа асфальтирования гравийных улиц в прошлом году провалилась с треском, и только благодаря специалистам Коммунального управления, все перечисленные улицы были заасфальтированы.



Технический проект улицы Пушкина был разработан ещё в далёком 2013 году.



Местные компании по Вашей вине ушли в такой демпинг, что на Латгалию с других регионов смотрят и плачут.



Трёхлетнюю программу уже давно можно было реализовать за два года, увеличив финансирование на периодическое содержание дорог и тротуаров на 30%.



И давайте теперь подытожим. Я надеюсь, что я приоткрыл завесу вранья, которым «кормят» СМИ жителей нашего города и неужели Вы думаете, что наши жители настолько глупы? Хватит!".