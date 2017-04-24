Первые трамваи вышли на линии второго по величине города Латвии более 70 лет назад. «Ретро сегодня актуально», говорят разработчики нового развлекательного маршрута — с Нового года горожанам и туристам предлагается прокатиться на трамвае, сконструированном в середине прошлого века, рассказывает Latvijas radio.

«Этот ретро-трамвай восстановлен и приспособлен для туристических поездок», — рассказывает гид Инесе Шулина, приветствуя Latvijas radio в сине-белом вагоне с номером 065 производства Рижского вагонного завода. Это возможность посмотреть на Даугавпилс с другого ракурса, говорит гид: «В этом маршруте объединены два обычных — 1-й и 3-й, и в общей сложность его длина 16 километров».



В трамвае 24 сидячих места, он оборудован столиками, а на окнах — занавески. Поездка занимает около часа, и за это время за окнами проплывут и исторические места города, и его современная жизнь, говорит представитель Агентства информации и развития туризма даугавпилского самоуправления Лолита Козловска.



Инспектор депо предприятия Daugavpils satiksme Гунар Гроза, сидящий в кабине вожатого праздничного ретро-трамвая, говорит, что спрос уже есть: поездки интересуют людей самых разных возрастов. Вагон, несмотря на почтенный возраст, технически в порядке.



«Ему уже 30 лет будет, произведен в 1987 году. Отмечали в нем уже и дни рождения, и свадьбы, и детские праздники с мультиками. Выезжаем часто, каждую неделю, иногда и несколько раз в неделю. Востребован», — говорит Гроза.



В Даугавпилсе постоянно действуют три «обычных» трамвайных маршрута. Обслуживают их, правда, вагоны другого производителя и года выпуска. Общая протяженность рельсов достигает 27 километров, а после завершения реконструкции путей увеличится почти до 30 километров. Долны выйти на линии и новые трамваи — когда наконец завершится тянущаяся с 2013 года сага с закупкой, в очередной раз остановленной неполный месяц назад.