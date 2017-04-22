В понедельник, 24 апреля, завершается период подачи списков политических партий на выборы в самоуправления Латвии 2017 года.

Анализируя данные центральной избирательной комиссии, Даугавпилс является лидером по количеству поданных списков.



По данным на вечер 22 апреля за места в Даугавпилсском самоупралении будут бороться 12 партий. В общей сложности на выборы в думу Даугавпилса заявлено 182 кандидата, из них 67,6% мужчин (123 человека) и 32,4% женщин (59 человек).



Средний возраст кандидатов составляет 42 года. Самому молодому кандидату в депутаты Даугавпилсской думы 18 лет, самому взрослому - 70.



Жеребьевка номеров списков состоится в Даугавпилсе на следующей неделе.



В думу Даугавпилсского края подано 4 списка политических партий. Общее количество кандидатов - 70 человек.



Для участия в муниципальных выборах в Риге подано 10 партийных списков, в Резекне - 9, в Юрмале - 8, Валмиере - 5, в Лиепае - 5, в Вентспилсе - 6, в Елгаве - 7, в Екабпилсе - 8.

Общее количество кандидатов от различных списков, претендующих на места в муниципалитетах страны, составляет 6839 человек. Помимо граждан Латвии, в выборах будут участвовать граждане США, Канады, Литвы, Швеции и Германии.



Жители страны уже получили уведомительные письма с номерами и адресами избирательных участков, за которыми они закреплены. Выборы в самоуправления Латвии состоятся 3 июня 2017 года.