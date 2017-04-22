В Латвии у опекунов или попечителей живет 80% детей, оставшихся без родителей. В учреждениях всего 20%. Казалось бы, немного. Но на самом деле это 1216 детей.

«Если ребенок попал в проблемную ситуацию — насилие в семье, невозможно там жить — детей надо не в детдома отправлять, а в приемные семьи, и у нас более 800 таких семей. И мы хотим увеличить число таких семей», — заявил Янис Рейрс, министр благосостояния.

Почему дети попадают в детдома? Главный аргумент — не хватает попечителей и опекунов. Но есть муниципалитеты, которые и не стремятся что-то менять. Ведь детдом — это рабочие места. В 25 самоуправлениях Латвии нет опекунских семей вообще. В Латгалии такие семьи отсутствуют в Лудзе, Вараклянах, Балтинаве, Круспилсе, Ругайе, Акнисте и Сале.



Опекунство — это тоже работа. И за нее платят. «Сейчас приемная семья получает от государства 113 евро — независимо от числа детей, 1 или 5. Пособие будет одно — 113 евро», — уточнила Лайла Гравере, глава Отдела прав детей Бюро омбудсмена. Плюс — пособие на содержание каждого ребенка, которое выделяет самоуправление. Закон говорит: такое пособие не может быть ниже установленного уровня, это 95 евро для маленьких детей и 114 для подростков. Есть самоуправления, готовые платить намного больше. К примеру, в Озолниеки предлагают опекунам 350 евро на каждого ребенка в месяц. В планах Минблага — деинституционализация системы. Именно в рамках подготовки этого процесса в детдомах сейчас гостят эксперты. В ходе одного из таких визитов и вскрылось возможное насилие по отношению к детям в Елгавском центре социальной опеки. По нему сейчас идет проверка.



Удастся ли распределить детей, которые сейчас растут в учреждениях, по семьям — зависит от самоуправлений. У государства нет рычагов, чтобы повлиять на местные власти.