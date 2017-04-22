Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала законопроект, который отменяет налог на недвижимость на единственное жилье.

Чтобы законопроект был рассмотрен (и либо принят, либо отклонен) в Сейме, в течение года за него должны проголосовать десять процентов от всех латвийских избирателей. Таким образом граждане Латвии могут реализовать свое право законодательной инициативы, данное им конституцией страны. А вот выносить на прямой всенародный референдум налоговые вопросы Сатверсме запрещает.



Подготовленные поправки в законе "О налоге на недвижимость" предусматривают, что от налога на недвижимость освобождается та недвижимость, которая является единственной в собственности у жителя Латвии, задекларированного и проживающего в ней. От налога также освобождается и земля, на которой стоит недвижимость, при условии, что ее площадь в городах и поселках не превышает 1500 кв. метров, а за городом — 2 га.



Ранее правительство решило облегчить налоговое бремя и одобрило поправки к закону о государственном кадастре недвижимости, предусматривающие замораживание на два года кадастровой стоимости. Поправки направлены в Сейм для рассмотрения в срочном порядке.