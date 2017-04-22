18 апреля в спортзале 12 школы состоялись торжества по случаю Дня Рождения SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько).



Учитывая праздничную атмосферу, с учениками клуба была проведена игровая тренировка на ловкость,скорость ,реакцию. В конце тенировки для тех кто посетил тренировку ожидал специально изготовленный торт - Черный пояс.

За 4 года работы клуба спортсмены SOCHIN участвовали в 71 международных чемпионатах,где практически всегда становились призерами и чемпионами.Это были 5 Чемпионатов Европы по каратэ шотокан и 4 Чемпионата Мира ( FSKA, IJKA, SKD UN.)



С учетом того,что каратэ стало олимпийским видом спорта,последнии два года SOCHIN отдает приоритет соревнованиям по олимпийским правилам WKF.Самые серьезные в которых участвовал клуб - Таллинский Бульдог (март 2017),где призером стал Денис Куранов.Сборная клуба состоит из нескольких сильных спортсменов,которые постоянно показывают устойчивые результаты. Это - Денис Куранов,Сергей Кудлис,Арманд Гросберг,Алиса Иванько,Ева Элтермане,Николай Романцевич.



География выступлений и побед учеников и тренеров SOCHIN очень обширна. Это Латвия,Литва,Эстония,Беларусь,Польша, а также и Румыния,Болгария, Сербия, Венгрия, Германия, Франция и другие страны Европы.



SOCHIN каратэ клуб состоит в Латвийской Федерации Каратэ,как и в известных международных организациях шотокан каратэ.



Каждый год в июле месяце SOCHIN каратэ клуб организует летний спортивный лагерь-сборы, в котором как правило участвуют практически все спортсмены клуба.

Впереди у спортсменов SOCHIN много выступлений на чемпионатах,самый главный из которых - Латвийские Олимпийские Игры,которые состоятся 8 июля в Цесисе.