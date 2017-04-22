Учитывая большой интерес со стороны налогоплательщиков, Служба государственных доходов (СГД) планирует с 15 мая возобновить публикацию списка налоговых должников, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.
Список будет доступен на сайте СГД, в него будут включены все занимающиеся хозяйственной деятельностью и юридические лица, задолжавшие по уплате налогов более 150 евро. Сведения о конкретном должнике можно получить и сейчас, но такой обширный список должников сейчас не составляется и не публикуется.
«Как учреждение мы хотим обеспечить максимальную прозрачность для общества. Предпринимателям будет легче выяснить ситуацию с налоговыми долгами у потенциальных партнеров, частным лицам - в каком положении находится предприятие, у которого они получают услуги», - отметила гендиректор СГД Илзе Цируле.
Список будет обновляться раз в месяц. По последним данным, сейчас в Латвии насчитывается около 120 тыс. должников, долги примерно 47 тыс. из них превышают 150 евро.
СГД прекратила публиковать список крупнейших налогоплательщиков осенью 2016 года.
«Как учреждение мы хотим обеспечить максимальную прозрачность для общества. Предпринимателям будет легче выяснить ситуацию с налоговыми долгами у потенциальных партнеров, частным лицам - в каком положении находится предприятие, у которого они получают услуги», - отметила гендиректор СГД Илзе Цируле.
Список будет обновляться раз в месяц. По последним данным, сейчас в Латвии насчитывается около 120 тыс. должников, долги примерно 47 тыс. из них превышают 150 евро.
СГД прекратила публиковать список крупнейших налогоплательщиков осенью 2016 года.