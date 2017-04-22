Учитывая большой интерес со стороны налогоплательщиков, Служба государственных доходов (СГД) планирует с 15 мая возобновить публикацию списка налоговых должников, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Список будет доступен на сайте СГД, в него будут включены все занимающиеся хозяйственной деятельностью и юридические лица, задолжавшие по уплате налогов более 150 евро. Сведения о конкретном должнике можно получить и сейчас, но такой обширный список должников сейчас не составляется и не публикуется.



«Как учреждение мы хотим обеспечить максимальную прозрачность для общества. Предпринимателям будет легче выяснить ситуацию с налоговыми долгами у потенциальных партнеров, частным лицам - в каком положении находится предприятие, у которого они получают услуги», - отметила гендиректор СГД Илзе Цируле.



Список будет обновляться раз в месяц. По последним данным, сейчас в Латвии насчитывается около 120 тыс. должников, долги примерно 47 тыс. из них превышают 150 евро.



СГД прекратила публиковать список крупнейших налогоплательщиков осенью 2016 года.