20 и 21 апреля в городе было как никогда много детей. Прибыли они в Даугавпилс на большой спортивный праздник – полуфинал чемпионата ZZ, который впервые прошел в Даугавпилсе.

В общей сложности в мероприятии приняли участие 6 тысяч школьников, которые уже победили в соревнованиях в своих городах. От Даугавпилса в чемпионате ZZ приняла участия 21 команда школьников.



Чемпионат ZZ –это не просто спортивные соревнования. Отборочный тур преодолели не все, ведь нужно было выполнить ряд заданий. А во время полуфинала необходимо как можно быстрее пройти более десяти станций, и на каждой выполнить сложные задания – от забрасывания мячей в корзину до ответов на разные вопросы. Очень важно умение работать в команде. Например, чтобы передвинуть с помощью канатов груз, нужно слаженно действовать всем вместе. Цель мероприятия – научить детей отдыхать активно на свежем воздухе.



Еще один полезный навык, который прививают детям во время соревнования, - после отдыха на природе надо обязательно убрать за собой. Представители общество «Aka Latvia» демонстрировали, как можно переработать пластиковую упаковку и сделать из отходов полезные вещи.



Награждение победителей и концерты – тоже часть мероприятия. Два дня Центральный парк был наполнен детьми, весельем и азартом. Впереди – финал чемпионата, который пройдет 27 мая в Юрмале. Участие в нем примут участие и даугавпилсские школьники.