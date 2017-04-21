Сегодня, 21 апреля, Рихард Эйгим подал в избирком список своей партии для участия в муниципальных выборах в Даугавпилсскую думу. Кандидатом в мэры города заявлен первый номер в списке — Рихард Эйгим.

Все последние месяцы благосклонные к думе СМИ, поддерживающие скандально прославившегося на всю Латвию председателя Даугавпилсского самоуправления Яниса Лачплесиса, очень активно пытались дискредитировать Рихарда Эйгима, неоднократно распространяя лживую информацию о его неучастии в выборах.



Поданный сегодня список поставил окончательную точку в грязных технологиях политических оппонентов. Рихард Эйгим участвует в выборах и готов взять ответственность за город, его развитие и благосостояние даугавпилчан.



Город должен иметь другое будущее, поэтому для реализации поставленных целей Рихард Эйгим собрал профессиональную команду с большим опытом работы в ведущих сферах — медицине, строительстве, социальном обеспечении, спорте, управлении.



Пришло время поднять город с колен и дать даугавпилчанам возможность жить в развивающемся городе, молодежи — связывать свое будущее с Даугавпилсом, молодым семьям — дать уверенность в завтрашнем дне, пенсионерам — чувствовать заботу и поддержку.



Несмотря на то, что Даугавпилс — второй по величине город Латвии, он давно утратил свои позиции. За последние годы город все чаще возглавляет печальное лидерство по главным показателям — безработице, оттоку населения, возможности получать качественное медицинское обслуживание. Уровень смертности существенно превышает уровень рождаемости, молодежь покидает город сразу после окончания школы, не видя перспектив, пенсионеры вынуждены жить с протянутой рукой, треть горожан трудоспособного возраста не имеет работы, часть — получает за свой труд нищенскую зарплату. Все это вводит горожан в апатию и рождает чувство безнадежности. Пришло время поставить этому точку и дать городу и его жителям надежду и стабильность. Городу нужен не политический руководитель, а хозяин, который способен нести ответственность за каждое принятое решение.



Возглавив город, Рихард Эйгим берет курс на развитие. Для Даугавпилса пришло время перемен!



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