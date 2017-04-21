Сегодня, 21 апреля, Рихард Эйгим подал в избирком список своей партии для участия в муниципальных выборах в Даугавпилсскую думу. Кандидатом в мэры города заявлен первый номер в списке — Рихард Эйгим.
Все последние месяцы благосклонные к думе СМИ, поддерживающие скандально прославившегося на всю Латвию председателя Даугавпилсского самоуправления Яниса Лачплесиса, очень активно пытались дискредитировать Рихарда Эйгима, неоднократно распространяя лживую информацию о его неучастии в выборах.
Поданный сегодня список поставил окончательную точку в грязных технологиях политических оппонентов. Рихард Эйгим участвует в выборах и готов взять ответственность за город, его развитие и благосостояние даугавпилчан.
Город должен иметь другое будущее, поэтому для реализации поставленных целей Рихард Эйгим собрал профессиональную команду с большим опытом работы в ведущих сферах — медицине, строительстве, социальном обеспечении, спорте, управлении.
Пришло время поднять город с колен и дать даугавпилчанам возможность жить в развивающемся городе, молодежи — связывать свое будущее с Даугавпилсом, молодым семьям — дать уверенность в завтрашнем дне, пенсионерам — чувствовать заботу и поддержку.
Несмотря на то, что Даугавпилс — второй по величине город Латвии, он давно утратил свои позиции. За последние годы город все чаще возглавляет печальное лидерство по главным показателям — безработице, оттоку населения, возможности получать качественное медицинское обслуживание. Уровень смертности существенно превышает уровень рождаемости, молодежь покидает город сразу после окончания школы, не видя перспектив, пенсионеры вынуждены жить с протянутой рукой, треть горожан трудоспособного возраста не имеет работы, часть — получает за свой труд нищенскую зарплату. Все это вводит горожан в апатию и рождает чувство безнадежности. Пришло время поставить этому точку и дать городу и его жителям надежду и стабильность. Городу нужен не политический руководитель, а хозяин, который способен нести ответственность за каждое принятое решение.
Возглавив город, Рихард Эйгим берет курс на развитие. Для Даугавпилса пришло время перемен!
Поданный сегодня список поставил окончательную точку в грязных технологиях политических оппонентов. Рихард Эйгим участвует в выборах и готов взять ответственность за город, его развитие и благосостояние даугавпилчан.
Город должен иметь другое будущее, поэтому для реализации поставленных целей Рихард Эйгим собрал профессиональную команду с большим опытом работы в ведущих сферах — медицине, строительстве, социальном обеспечении, спорте, управлении.
Пришло время поднять город с колен и дать даугавпилчанам возможность жить в развивающемся городе, молодежи — связывать свое будущее с Даугавпилсом, молодым семьям — дать уверенность в завтрашнем дне, пенсионерам — чувствовать заботу и поддержку.
Несмотря на то, что Даугавпилс — второй по величине город Латвии, он давно утратил свои позиции. За последние годы город все чаще возглавляет печальное лидерство по главным показателям — безработице, оттоку населения, возможности получать качественное медицинское обслуживание. Уровень смертности существенно превышает уровень рождаемости, молодежь покидает город сразу после окончания школы, не видя перспектив, пенсионеры вынуждены жить с протянутой рукой, треть горожан трудоспособного возраста не имеет работы, часть — получает за свой труд нищенскую зарплату. Все это вводит горожан в апатию и рождает чувство безнадежности. Пришло время поставить этому точку и дать городу и его жителям надежду и стабильность. Городу нужен не политический руководитель, а хозяин, который способен нести ответственность за каждое принятое решение.
Возглавив город, Рихард Эйгим берет курс на развитие. Для Даугавпилса пришло время перемен!
Политическую рекламу оплатила «MŪSU PARTIJA»
Не сомневаюсь, что горожане поддержат "Наших"! Остаётся пожелать команде быть готовыми к интригам в стиле 2009 года.
Я знаю,что способен ты на большее.
Я две руки на отсеченье дам,
Что у тебя получится и невозможное.
Я в тебя верю...